Filhas de Paul McCartney homenageiam o músico no Dia dos Pais - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 16/06/2024 15:02

Rio - Paul McCartney recebeu uma homenagem das filhas, neste domingo (16), data em que é comemorado o Dia dos Pais em países como a Inglaterra e os Estados Unidos. No Instagram, as mulheres se declararam para o músico, que também falou da honra que sente por ser pai.

Stella McCartney publicou uma série de lembranças ao lado do pai e escreveu um longo texto na legenda do post. "O meu pai.. Papai Smurf... Por onde começar... a cada ano que passa sou abençoada por te ter como pai, e fica cada vez mais difícil expressar em palavras o quanto você é importante para mim, pai. Mantenho você tão perto do meu coração que sinto que está comigo a cada momento de cada dia, na minha alma e me inspirando a ser o melhor humano que posso ser", iniciou ela.

"Você sempre foi 100% fiel a si mesmo, persistente em mudar o planeta de vez, criando com o coração e fazendo uma verdadeira marca no curso da história.... Obrigada por ser um pai sincero, ser real e dar os melhores abraços que um bebê poderia experimentar. Filha orgulhosa", finalizou ela.

Mary McCartney também não deixou a data passar em branco e publicou um vídeo de Paul McCartney tocando uma gaita. "Feliz Dia dos Pais para o melhor tocador de gaita em miniatura que eu conheço", escreveu ela na legenda do post.

Em seu perfil, Pau McCartney, que ainda tem mais três filhos: James, Heather e Beatrice McCartney, falou sobre a honra de ser pai. Ele publicou uma foto tirada pela ex-companheira, Linda McCartney. "Tenho orgulho de ser pai no Dia dos Pais e desejo a todos os outros pais do mundo um ótimo dia", desejou ele na legenda.

