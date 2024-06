Famosos marcam presença em evento de festa junina

Rio - Diversos famosos marcaram presença, neste domingo (16), em um evento de festa junina que aconteceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Nomes como Maisa e Pedro Scooby estiveram no "Arraial Estrelado", que contou com shows de Cesar Menotti e Fabiano e Jorge e Mateus. Confira!

