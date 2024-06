Ticiane Pinheiro curte resort com as filhas - Reprodução

Publicado 16/06/2024 16:34 | Atualizado 16/06/2024 16:41

Rio - Ticiane Pinheiro está curtindo uns dias de descanso com as filhas em um resort em São Paulo. Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou, neste sábado (15), registros com Rafa Justus, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus, e Manuella, de seu atual casamento com Cesar Tralli.

"Nosso sábado feliz rodeada de amor", escreveu na legenda da publicação. No post, ela posou com a primogênita e publicou um vídeo de Manuella andando em uma tirolesa, mostrando que apesar de nova, é muito corajosa.

Os registros encantaram os seguidores, que fizeram questão de deixar mensagens nos comentários. "Lindas", afirmou uma internauta. "Manu é uma menina linda e muito valente", disse outra. "A Rafinha linda quase do tamanho da mamãe", pontuou uma pessoa.

