Priscilla fala sobre bastidores do SBT - Reprodução/SBT

Publicado 16/06/2024 13:05 | Atualizado 16/06/2024 14:17

Rio - Priscilla Alcantara participou do "Sabadou com Virginia", no SBT, neste sábado (15), e compartilhou algumas curiosidades sobre seu tempo no programa "Bom Dia & Cia" com Yudi Tamashiro. Questionada sobre uma fofoca dos bastidores, a cantora revelou que seu colega costumava visitar os camarins das bailarinas com intenções de conquistá-las.



O humorista Ceará fez uma série de perguntas para ela, pedindo que revelasse alguma fofoca dos bastidores da Globo. "Na Globo eu não ouvi muito, não, aqui eu ouvi mais", respondeu aos risos, logo entregando Yudi. "Olha, eu poderia contar uma fofoca do Yudi… Ele sempre conta os podres dele, ele não ia achar ruim se eu contasse um".



A plateia concordou e pediu para que a cantora contasse. Priscilla, então, revelou que o amigo frequentemente visitava os camarins das bailarinas dos programas da emissora, o que a deixava bastante chocada.



"Gente, o Yudi era um danado. Ele vivia indo nos camarins das bailarinas dos programas para pegar as bailarinas! Eu ficava muito chocada. Na minha cabeça eu ficava: 'Mas a gente é criança! A gente não faz isso!' Mas ele é mais velho que eu", disse.

Ainda durante o programa, Priscilla revelou que Yudi foi a primeira pessoa que beijou. "Eu odeio esse dia até hoje. Ele tirou o meu BV (boca virgem) com um selinho e saiu correndo. Eu fiquei desesperada. Como é que eu vou contar para os meus filhos essa história, de que perdi o BV com um selinho do Yudi?", indagou a cantora, entre gargalhadas.



"Ele ria, saiu contando para todo mundo no estúdio que tinha me beijado. Eu tinha, sei lá, uns 13 anos", contou Priscilla, reforçando ainda que nunca namorou Yudi e que sempre foram muito amigos.