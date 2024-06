Isabella Santoni compartilha registros da lua de mel com Henrique Blecher - Reprodução

Isabella Santoni compartilha registros da lua de mel com Henrique BlecherReprodução

Publicado 16/06/2024 22:01

Rio - Isabella Santoni utilizou as redes sociais, neste domingo (16), para compartilhar registros de sua lua de mel com Henrique Blecher. A atriz, que se casou com o empresário no sábado (8) , aproveitou para falar sobre o local escolhido.

"Primeiro carrossel da nossa lua de mel. Está sendo muito especial visitar essa cidade que é a pérola do mar Adriático! Dubrovnik cultiva suas muralhas que se estendem por quase 2km, é impressionante! Hoje o carrossel foi em homenagem a sua arquitetura", escreveu na legenda da publicação.

Isabella e Henrique se casaram no civil no dia 12 de maio e a cerimônia aconteceu no começo de junho. O casal se conheceu em julho de 2023, em um show do Nando Reis, no Rio, e decidiu morar juntos em janeiro deste ano. A atriz, inclusive, declarou que o noivado aconteceu em novembro do ano passado.

