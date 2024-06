Mariana Goldfarb posa com o namorado em casamento da irmã - Reprodução

Mariana Goldfarb posa com o namorado em casamento da irmãReprodução

Publicado 16/06/2024 17:01

Rio - Mariana Goldfarb compartilhou, neste domingo (16), registros do casamento intimista de sua irmã, Isabela Goldfarb. Em seu Instagram, a influenciadora posou abraçada com o namorado, Rafael Kemp, e encantou os seguidores com as fotos.

fotogaleria

"Isabela e Rafael ensinando o que é um casamento", escreveu na legenda da publicação. Para a ocasião, Mariana apostou em um vestido longo preto com decote frontal, uma bolsa da mesma cor e salto alto branco.

Nos comentários, a influenciadora foi bastante elogiada. "Para mim ela é completa divina por dentro e linda por fora", afirmou uma internauta. "Está linda, Mari", declarou outra. "Bonita demais", disse uma pessoa.

Mariana assumiu o namoro com Rafael em maio deste ano. Esse é o primeiro relacionamento público dela após o fim do casamento com Cauã Reymond em 2023. Os dois estavam juntos desde 2016 e oficializaram a união em 2019.

Confira: