Larissa Manoela posta cliques de festa junina com André Luiz Frambach - Reprodução

Larissa Manoela posta cliques de festa junina com André Luiz FrambachReprodução

Publicado 16/06/2024 15:40

Rio - Larissa Manoela publicou uma série de fotos, neste domingo (16), em uma festa junina com o marido, André Luiz Frambach, e com os amigos. Em seu Instagram, a atriz posou juntinha com o amado e mostrou que o evento contou com muita comida típica.

fotogaleria

"O melhor de junho", escreveu na legenda da publicação. "Tendo esse tanto de amigos do nosso lado então, nem se fala, fora tudo que a gente vive sem mostrar com todas as pessoas! A vida fora da internet é muito mais legal, e se o que a gente mostra já é legal, então tá lindo (risos)", afirmou André.

Na postagem, o casal ainda apareceu dançando a clássica música junina "Clima de Rodeio", de Dallas Company, com direito a roupa xadrez.

Confira: