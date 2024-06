Gracyanne reage à brincadeira envolvendo Belo - Reprodução de vídeo/SBT

Publicado 16/06/2024 15:03

Rio - Gracyanne Barbosa participou do "Circo do Tiru", comandado pelo humorista Tirullipa, do SBT, no último sábado (15). Antes do programa ir ao ar, Tirullipa publicou um vídeo bem-humorado com a musa fitness e repercutiu nas redes sociais.



Nas imagens, o comediante surge impressionado com as habilidades de Gracyanne, ironizando as suas próprias. "Eu vendo o 'treino de boa' que minha amiga me chamou pra fazer", escreveu.



Em seguida, numa rodada de perguntas, ele dispara: "De manhã, quando você vai cumprimentar alguém, você deseja um bom dia, um belo dia ou um belíssimo dia?". A resposta da brincadeira foi exibida na íntegra apenas no programa, em que Gracyanne respondeu, entre risadas: "Um belíssimo dia".