Jojo Todynho paga calcinha em touro mecânico - Reprodução/Instagram

Publicado 16/06/2024 11:07 | Atualizado 16/06/2024 14:02

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, abriu as portas de casa para uma animada festa junina. No último sábado (15), a funkeira reuniu familiares e amigos, além de seus vizinhos, em uma grande celebração no condomínio onde vive. O evento contou com comidas típicas, brincadeiras tradicionais e até um touro mecânico, no qual a cantora se divertiu bastante.



A cantora compartilhou um vídeo onde aparecia se divertindo e tentando manter o equilíbrio em cima do touro mecânico. Vestindo roupas tradicionais de festa junina, a vencedora de "A Fazenda 12" acabou levando um tombo e pagando calcinha.



Durante o dia, Jojo compartilhou os bastidores dos preparativos para a festa. A apresentadora foi às compras de descartáveis para servir os alimentos, mostrou um homem decorando a rua com bandeirinhas e até se aventurou na cozinha, preparando algumas das comidas típicas.



"Que quadrilha foi essa? A rua toda dançou! Há 12 anos não tinha festa junina aqui no condomínio, falei com a síndica, todo mundo topou", disse.