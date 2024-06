Ex-’BBB’ Matteus - Reprodução de vídeo

Publicado 16/06/2024 12:54

Rio - Após ser acusado de fraudar o sistema de cotas para ingressar na faculdade, Matteus Amaral voltou a comentar sobre o assunto. Durante o 8° Seminário de Benzedores, que aconteceu em Alegrete (RS), o ex-"BBB", sem citar o caso diretamente, falou sobre a fase da vida em que está.

Em um vídeo publicado pelo portal "Alegrete Tudo", Matteus fala sobre a importância da fé e como ela o ajudou durante sua participação no "Big Brother Brasil 2024". O gaúcho ainda agradeceu o carinho que recebe de seus conterrâneos e, sem falar diretamente, citou a acusação de fraude.

"Não é fácil lidar com tudo que estou vivendo. Agora, teve alguns acontecimentos que foram coisas que as pessoas com maldade quiseram fazer. Quero agradecer do fundo do coração por tudo que estou vivendo, por todas as pessoas que fazem de tudo para fazer coisas melhores", afirmou Matteus.

Nesta quinta-feira (13), surgiram acusações de que Matteus teria ingressado no curso de Engenharia Agrícola no Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete, utilizando cotas raciais

Documentos oficiais da instituição de ensino foram divulgados na internet, revelando que o ex"BBB" se autodeclarou preto e estudante de colégio público de baixa renda no processo seletivo de 2014. Na época, o único documento exigido para comprovação de etnia era uma declaração feita pelo próprio aluno.