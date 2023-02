Andressa Urach anuncia fim definitivo do casamento com Thiago Lopes - Reprodução

Publicado 03/02/2023 10:06 | Atualizado 03/02/2023 10:11

Rio - Andressa Urach, de 35 anos, usou as redes sociais, na quinta-feira, para anunciar o fim definitivo de seu casamento com Thiago Lopes. Em um vídeo publicado no seu canal do YouTube, a influencer admitiu que os dois, que estão separados desde dezembro , não conseguiram resolver seus problemas. Entre os motivos apontados pela loira no registro, estão, em especial, os conflitos nas decisões sobre o filho do casal, Leon, de apenas 11 meses.

"Eu ia viajar com o Leon para Santa Catarina para visitar minha amiga Rebeca, passar uma semana lá, mas ele falou que eu não posso viajar com Leon, sendo que ainda não existe nenhuma decisão do juiz em relação a guarda do Leon. Logo que eu saí do hospital psiquiátrico, eu acionei ele na justiça e eu tinha pedido a guarda do Leon e o divórcio", contou Urach, que em 2022 chegou a ser internada pelo marido após sofrer um suposto delírio psicótico.

"Só que, infelizmente, ele age de uma maneira muito convincente e eu bobona caio na conversa dele, e pedi que extinguisse a ação, porque eu acreditava que a gente voltaria. Enfim, infelizmente não deu e agora estamos seguindo a nossa vida. Pelo menos eu estou seguindo a minha vida. É muito ruim para mim ter que me submeter a continuar morando junto com ele para poder ficar perto do Leon, então, nos últimos tempos eu acabei me submetendo a isso para ficar próxima do meu filho", desabafou a influenciadora.

Durante o desabafo, a ex-Fazenda ainda afirmou que tentou manter uma amizade com o ex-marido, mas que a relação chegou a um ponto que ela não consegue suportar. "Só que até então estávamos amigos, estávamos bem, mas não é mais essa situação atual hoje: decidi pela minha vida, decidi viajar agora e queria levar meu filho comigo, e ele falou que não, que eu não poderia fazer isso, que ele não deixaria [...] Está sendo uma fase bastante delicada para mim, porque recentemente ele acabou me ofendendo com comentários na rede social dele e eu já pedi para ele parar de fazer isso para o bem do Leon [...]", alegou.



"Acabou, acabou, não quero mais. E agora é seguir em frente. Daqui uma semana eu volto, vou viajar, vou espairecer, vou tentar mudar um pouco os pensamentos nesse momento, colocar minha vida em ordem", ratificou ela, que fará um detox das redes sociais.

Por fim, Andressa Urach contou aos seguidores que deixará de dividir o mesmo teto com Thiago. "Eu pretendo voltar a morar com a minha mãe, pretendo voltar a morar em Porto Alegre, já que eu aluguei a minha casa, né. Então, quero morar com a minha mãe. Pelo menos perto dela vou ver uma casa para eu morar lá. Não quero mais ficar aqui e judicialmente o juiz é quem vai decidir com quem fica o Leonzinho. Não queria que fosse uma briga. Eu lutei o máximo para que não fosse, mas infelizmente né?", concluiu.

