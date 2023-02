Jornalista Gloria Maria morre no Rio de Janeiro - TV Globo / Divulgação

Publicado 02/02/2023 19:03

DIA. Rio - O corpo de Gloria Maria será velado, nesta sexta-feira, em cerimônia restrita à família e aos amigos próximos da jornalista e apresentadora, que morreu nesta quinta-feira, em decorrência do câncer . A informação foi confirmada pela Comunicação da TV Globo ao

Ícone do jornalismo brasileiro, Gloria estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. "Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informou a Globo, em nota divulgada nesta quinta-feira.

No início de dezembro do ano passado, a veterana foi afastada das gravações do "Globo Repórter" para cuidar da saúde. A previsão era de que ela voltasse ao trabalho este ano. Ícone do jornalismo, Gloria Maria foi a primeira repórter a entrar ao vivo no "Jornal Nacional". Ela protagonizou momentos históricos na TV e viajou para mais de 100 países a trabalho. Ela deixa duas filhas, Laura, de 15 anos, e Maria, de 14.