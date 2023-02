Creusa (Luci Pereira) -

Publicado 02/02/2023 17:58

Rio - A atriz Luci Pereira, de 62 anos, compartilhou um desabafo nas redes sociais após ser vítima de xenofobia. Em postagem no Instagram, a intérprete de Creusa na novela "Travessia", da TV Globo, disse que caminhava na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, quando foi abordada por um homem que a ofendeu com vários xingamentos por causa de seu sotaque.

"Gravo esse vídeo com muita tristeza. Pois não é a primeira vez que passo por isso. Eu lamento muito ter pessoas assim no mundo, cheias de ódio e rancor. Hoje, pela manhã, fui abordada por um senhor de aproximadamente 70 anos, na Barra da Tijuca, que me xingou de todas as formas por conta do meu modo de falar, (com) 'sotaque nordestino'. Deixei ele falando sozinho e o mesmo continuou com os ataques, eu não quis entrar em discussão por medo de radicalismo", contou a artista, na última terça-feira.

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Luci deixou bem claro que não tem vergonha de suas origens, apesar do preconceito que enfrenta. "Eu nunca fui de ficar abalada por me mandarem voltar pro Nordeste, ou zombarem do meu sotaque. Moro em outro estado há 25 anos, já passei muito por isso. A intolerância de pessoas assim nos dias de hoje é muito perigosa. Sou nordestina com muito orgulho. E xenofobia é crime!", completou.

No vídeo, a atriz global explicou que estava a caminho do mercado quando foi o homem a abordou e começou a falar sobre a novela das nove. No entanto, o tom da conversa mudou quando o senhor perguntou sobre a terra natal de Luci. Após a artista dizer que é paraibana, ele disparou: "Pois é, você devia voltar pra lá, porque lá é seu lugar. Uma mulher com essa 'voz' feia fazendo novela, tá fazendo o que aqui?". Em seguida, o homem partiu para xingamentos e Luci preferiu dar as costas, com medo do senhor tomar alguma atitude violenta.

Confira: