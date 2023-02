Mirella Archangelo prestou homenagem à jornalista Gloria Maria - Reprodução/Instagram

Mirella Archangelo prestou homenagem à jornalista Gloria MariaReprodução/Instagram

Publicado 02/02/2023 15:56

Rio - Após a morte de Gloria Maria , nesta quinta-feira, internautas resgataram o vídeo de uma reportagem em que ela se encontrou com uma jovem fã. Em 2017, Mirella Archangelo filmava uma denúncia sobre as ruas esburacadas de Ribeirão Preto, São Paulo, quando a jornalista se aproximou e surpreendeu a aspirante a repórter, que tinha 11 anos de idade na época.

fotogaleria

Atualmente com 16 anos, Mirella relembrou o encontro com Gloria e falou sobre a experiência de conhecer pessoalmente um dos maiores ícones do jornalismo brasileiro. "Antes de conhecê-la, eu queria ser professora. Depois que a gente se conheceu, ela mostrou que eu poderia ser sim jornalista. Que eu poderia mostrar para as pessoas o que acontecia ao meu redor. Ela é uma mulher incrível. Uma mãe incrível. Ela é minha inspiração de vida", declarou a jovem, em vídeo divulgado pelo site 'Mundo Negro'.

"Um dia quero chegar onde ela chegou. Fico muito triste. Quando a gente perde alguém que admiramos é como se perdêssemos nosso reflexo. Sempre vou guardar ela no meu coração. Foi um momento que ficou gravado na minha cabeça, quando me ensinou a segurar o microfone. Vou continuar me inspirando nela", completou ela, que chegou a ser chamada de "mini Gloria Maria" na internet.

Gloria Maria e Mirella se conheceram após a menina viralizar nas redes sociais pelos vídeos em que atuava como repórter ao lado dos irmãos, no interior de São Paulo. Em uma reportagem do "Fantástico", ela revelou que tinha a veterana como um exemplo de representatividade: "Eu acho ela bem divertida, bem parecida comigo".

A repórter, que nunca revelou sua verdadeira idade, viajou até Ribeirão Preto para visitar Mirella e seus irmãos. "Eu vim pra te ajudar. Eu vim aqui pra te ajudar a fazer a reportagem. Você não quer ser repórter?", disse Gloria, após surpreender a fã." Você faz algumas coisas muito diferentes do que a maioria dos repórteres fazem. É muito diferente, assim, eu sou muito sua fã. Eu me inspiro em você", afirmou Mirella, que prometeu que vai substituir a jornalista "com carinho".

A jornalista Gloria Maria morreu no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, em decorrência do câncer. Ela estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. De acordo com a Comunicação da TV Globo, o tratamento da veterana deixou de fazer efeito nos últimos dias. "Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", diz a nota divulgada pela emissora.

Confira o vídeo de Mirella:

O encontro de Glória Maria e a jovem aspirante a jornalista Mirella Archangello tomou as redes sociais no dia em que o Brasil lamenta a morte de uma das maiores comunicadoras da história do país. pic.twitter.com/XQrUppoUd5 — Mundo Negro (@sitemundonegro) February 2, 2023

Relembre a matéria do 'Fantástico':