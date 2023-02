Camila Cabello participa de filmagem em bar da Lapa

Rio - A cantora Camila Cabello gravou cenas do filme "Rob Peace", do renomado diretor Chiwetel Ejiofor, em um bar da Lapa, no Rio. Cercada por seguranças, a artista foi flagrada deixando o local na noite desta quarta-feira. Muitos fãs aguardavam a cantora no local. Em 2022, Camila também esteve no país e se apresentou no Rock in Rio.

