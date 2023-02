Gracyanne Barbosa troca de roupa no carro antes de aula na academia - Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa troca de roupa no carro antes de aula na academiaReprodução/Instagram

Publicado 02/02/2023 20:42

Rio - Gracyanne Barbosa usou seu Instagram, nesta quinta-feira (2), para mostrar uma cena surpreendente para seus seguidores. A influenciadora aproveitou o dia ensolarado na cidade do Rio de Janeiro para pegar uma praia e renovar seu bronzeado, e continuou sua rotina de academia.

Gracyanne então usou seu carro para se vestir e mostrou sua flexibilidade ao colocar a calça de ginástica. No registro, a musa fitness apareceu falando: “Para isso que treino flexibilidade”, e escreveu a resposta: “Pra trocar de roupa em qualquer lugar”.Logo em seguida, a mulher do cantor Belo, usou seu Story para mostrar registros da aula de dança que participou na academia: “Meio salgados mas com o dia diferente”, legendou no vídeo.