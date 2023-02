Grazi Massafera viaja para Bahia e passeia pela Chapada Diamantina - Reprodução Internet

Publicado 02/02/2023 17:28

Rio - Grazi Massafera usou seu Instagram, nesta quinta-feira (2), para compartilhar registros na natureza. A atriz visitou uma cachoeira em Ibicoara, na zona rural da Bahia, e aproveitou para realizar uma prática de yoga no local. Na legenda, a artista escreveu: "Sigo colecionando bilhetes de amor que a natureza nos presenteia diariamente pelos caminhos".

fotogaleria

A atriz está viajando pela Chapada da Diamantina e a publicação conta com três fotos de Grazi no local. Nos comentários, internautas marcaram presença para elogiar a artista e o lugar paradisíaco com mensagens como: "Uma das cachoeiras mais lindas da Chapada Diamantina! Me emocionei muito ao chegar aí", "A Chapada Diamantina é um dos lugares mais lindos do Brasil", "Meu lugar favorito dessa minha Bahia. Aproveite a Chapada!", "Uma das cachoeiras mais lindas do mundo!", "Além de muito bela, a simplicidade e ternura mora dentro dela" e "Que lugar lindo e que mulher perfeita!"

Em seu Story, Grazi compartilhou mais registros da sua viagem, mostrando cidades da Bahia e áreas rurais que visitou. Nas imagens, a atriz legendou: "Paixão por essa terra abençoada" e "o poder da natureza!"