Gabi Martins é flagrada na praia com namorado Lincoln Lau - Victor Chapetta

Publicado 02/02/2023 15:27

Rio - Gabi Martins aproveitou o dia de verão na cidade do Rio de Janeiro para pegar sol e reforçar o bronzeado. A ex-BBB foi vista na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, usando um biquíni laranja ao lado do namorado Lincoln Lau. O casal foi fotografado aos beijos em clima de romance nesta quinta-feira (2).

A cantora e o gamer estão juntos desde o início de dezembro de 2022, quando Lau pediu a amada em namoro durante uma viagem paradisíaca que faziam para Punta Cana. Com direito a flores e aliança, os dois oficializaram o affair que já viviam. Com o corpo em forma, a artista se prepara para ser musa no desfile da Vila Isabel, a última escola de samba a desfilar pela Marquês de Sapucaí no dia 20 de fevereiro.