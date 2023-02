Gloria Maria com as filhas, Maria e Laura - Reprodução Internet

Gloria Maria com as filhas, Maria e LauraReprodução Internet

Publicado 02/02/2023 10:11

Rio - A jornalista Gloria Maria morreu nesta quinta-feira, no Rio, em decorrência de um câncer que se espalhou para o cérebro, e deixou duas filhas: Laura, de 15 anos, e Maria, de 14. As duas foram adotas em 2009, durante uma temporada da repórter na Bahia.

Ela conheceu Maria durante um trabalho voluntário em um orfanato. Em seguida, ela se encantou por Laura, ainda sem saber que as duas eram irmãs biológicas. Foi então que decidiu adotá-las. O processo de adoção levou 11 meses e a jornalista se mudou para a Bahia para acompanhar de perto as meninas enquanto a documentação ainda estava sendo analisada.

"Eu nunca quis ser mãe. O trabalho me preenchia, minha vida era perfeita. Elas surgiram por acaso. Eu nunca tinha pensado em ter filhos até que vi as duas pela primeira vez e tive certeza que elas eram minhas filhas. Isso é uma coisa que não sei explicar", disse a apresentadora certa vez, no programa "Encontro".

"A minha felicidade é olhar para as duas, é brincar, o abraço, o beijo, é a necessidade delas ficarem comigo", afirmou em entrevista à TV Globo.