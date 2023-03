Zeca Pagodinho se fantasia de Mario a pedido do neto e fãs elogiam - Reprodução/Instagram

Publicado 02/03/2023 18:59

Rio - Zeca Pagodinho, de 64 anos, deu um show de fofura nas redes sociais, nesta quinta-feira, ao compartilhar uma foto ao lado do neto, Noah, de 12. Em clique publicado no Instagram, o cantor surgiu caracterizado como o personagem Mario, da icônica série de videogames "Super Mario Bros".

"Super Zeca Bros! Noah me pediu para usar a fantasia desse personagem de um jogo e eu aceitei!", disse o sambista, na legenda da postagem. Na foto, Zeca aparece vestindo uma camisa vermelha e bermuda azul com suspensórios, além de completar o figurino com o boné e bigode característicos do personagem.

Nos comentários, fãs se derreteram pelo momento divertido entre avô e neto, enchendo o músico de elogios: "Se existe melhor pessoa, desconheço", declarou uma seguidora. "O melhor que nós temos", escreveu outro internauta. "Não existe foto perfeit... Esquece", brincou um terceiro. "Tem possibilidade de alguém não gostar do Zeca? Jamais!", completou mais uma pessoa.

Em 2023, Zeca Pagodinho marcou presença em dose dupla na Marquês de Sapucaí, sendo homenageado pelo enredo da Grande Rio, que cruzou a Avenida na primeira noite de desfiles. Na segunda-feira, o cantor retornou ao Sambódromo para desfilar no carro abre-alas da Portela, sua escola de coração.

