Ivete Sangalo - Rafa Mattei / Divulgação

Ivete SangaloRafa Mattei / Divulgação

Publicado 02/03/2023 17:39

Rio - Ivete Sangalo abriu o jogo sobre como faz para aguentar o pique após cumprir uma agenda intensa de shows no Carnaval. Em entrevista ao podcast do marido, Daniel Cady, a cantora de 50 anos deixou claro que não faz uso de drogas ilícitas para manter o fôlego e revelou o segredo por trás de sua animação quando sobe nos palcos.

"Eu tenho essa energia, que ela não está descrita, que não tem literatura para isso. São ondas de energia que alimentam", afirmou a dona do hit "Cria da Ivete", que ainda falou sobre a interação com o público. "Essa correspondência, vou ficando doida. Fico com essa substância, que se vendesse num potinho seria sensacional. E é só essa substância, viu, gente? Na minha vida. A melhor escolha que eu fiz na minha carreira foi buscar meu balde diariamente para eu poder ter condições de compartilhar essas coisas sem precisar de subsídios outros", declarou.