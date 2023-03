Filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo radicaliza em novo visual e surge com cabelo curto - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2023 21:04

Rio - Ivete Sangalo deixou os fãs chocados, na noite desta quarta-feira, ao revelar o novo visual do filho mais velho, Marcelo Sangalo, de 13 anos. O primogênito da cantora decidiu radicalizar no novo corte de cabelo e deu fim ao cabelão que ostentava ao se apresentar junto com a mãe em diversos shows de Veveta.

"Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim", declarou Ivete, na legenda de um vídeo publicado no Instagram, em que Marcelinho mostra a transformação enquanto dança ao som de "Cria da Ivete", sucesso mais recente da cantora.

Nos comentários, fãs e amigos elogiaram a mudança: "Eita, como é perfeito", disse a ex-BBB Paula Freitas. "Ele tá a cara do pai", destacou o cantor Flávio Venturini, citando o marido da artista, Daniel Cady. "Que coragem!!!", afirmou Astrid Fontenelle. "Aiii, muito lindo!! Sua cara e sua energia", enfatizou Vivian Amorim.

Fã-clubes de Ivete também divulgaram alguns registros compartilhados no perfil oficial do herdeiro, que tem uma conta privada no Instagram. Além de mostrar o momento em que adota um penteado curtinho, Marcelo também avisou: "Todo o cabelo será doado", escreveu ele, nos Stories.

