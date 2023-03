Após assalto, Péricles curte férias com a família e amigos em Porto de Galinhas - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2023 16:29 | Atualizado 01/03/2023 16:38

Rio - Péricles usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para registrar um momento de lazer com a família. O cantor de 53 anos publicou uma foto no Instagram em que surge curtindo a piscina de um resort em Porto de Galinhas, em Pernambuco.

"Um dia de paz no meu lugar preferido. Pena que foi rápido, mas já já eu volto", escreveu ele, na legenda da publicação. No clique, o artista aparece acompanhado pela mulher, Lidiane Faria, e a filha mais nova, Maria Helena, de 3 anos, além de ostentar um belo sorriso ao lado de outros amigos. "Ah, que lindos", elogiou a cantora Simony. "Descanso merecido", comentou uma seguidora.

O passeio em família veio poucos dias depois de Péricles passar por um susto ao ser vítima de um assalto, no último dia 16, em Santo André, na Grande São Paulo. O artista estava acompanhado por Lidiane Faria e a caçula da família, quando teve seu carro roubado. As imagens do crime, feitas por câmeras de segurança, viralizaram na web.

Após o vídeo ser compartilhado por milhares de pessoas nas redes sociais, a assessoria do artista confirmou que era ele nas imagens e contou que apesar do susto, ninguém se feriu. A equipe ainda alegou que não divulgaria o local exato do crime por questões de segurança. "O assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem", disse.

No dia seguinte, o carro de luxo foi encontrado desmontado na Zona Leste de São Paulo. A polícia militar localizou o veículo na Rua Arroio Rela, no bairro São Lucas, depois de receber uma denúncia. O carro, uma uma Land Rover Discovery Cinza, avaliada em cerca de R$300 mil, estava praticamente sem peças.