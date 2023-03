Luana Piovani fala sobre processo movido por Pedro Scooby - Reprodução do Instagram

Publicado 01/03/2023 12:04

Rio - Luana Piovani voltou a falar, através do Instagram Stories, sobre o processo movido por Pedro Scooby contra ela, após expor em suas redes sociais que o surfista não estava pagando o valor acordado para pensão dos filhos. A atriz repostou uma publicação de sua advogada, Maria Cristina Câmara, sobre violência processual, e acusou, mais uma vez, o atleta de anexar fotos em que ela aparece nua nos documentos da ação judicial. "Foto da mãe pelada em processo não pode, não é produção", escreveu.

A publicação de Maria Cristina dizia: "A violência processual é percebida no âmbito do Poder Judiciário, onde a parte abusiva usa a máquina judiciária para manipular, constranger e até mesmo obter vantagem indevida". Na legenda, a advogada ainda explicava: "A propósito, o Poder Judiciário é o reflexo do que somos em sociedade, portanto, muitas vezes nos deparamos com um Judiciário machista, misógino e patriarcal, que permite ou ignora situações de violência de gênero".

Entenda:

Pedro e Luana tem trocado farpas através das redes sociais desde janeiro. T udo começou quando a atriz revelou que estava sendo processada pelo ex-marido. Ela ainda o acusou de anexar fotos nuas no processo para desqualificá-la como mulher e silenciá-la.

Scooby se irritou com as declarações da artista e decidiu se manifestar. "É muito louco eu ter que vir aqui sempre e desmentir as coisas. Justamente por isso eu estou querendo judicializar tudo", destacou ele. Em seguida, o surfista negou ter enviado fotos de Luana nua ao juiz do caso e disse: "É mentira. O que tem é um print do perfil dela só para mostrar que ela se contradiz".

Ele também fez questão de rebater uma afirmação da advogada de Luana, de que a profissional teria sido bloqueada por seu advogado. "Chega uma hora que é o limite seu, eu estou no meu limite. Ela pede para as pessoas irem no meu patrocinador me julgar, só que ela quer uma pensão, mas como eu vou pagar uma pensão sem patrocínio? E está tudo certo, está pago o valor que ela queria. Eu só queria judicializar. Chegar e botar isso com o juiz, tudo certinho (...) Cansa, de fato cansa", completou o ex-participante do "BBB 22".