Lexa faz passeio radical de helicóptero nos EUA e leva bronca virtual da mãe, Darlin FerratryReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2023 22:26

Rio - Lexa usou as redes sociais para mostrar um pouco das férias que tirou após sua maratona no Carnaval. Nesta quarta-feira, a cantora de 27 anos surpreendeu ao publicar um vídeo no Instagram do passeio que fez de helicóptero nos Estados Unidos, sobrevoando Nova York com os pés para fora de um modelo sem portas.

"Amo me aventurar! Minha segunda vez voando de helicóptero em NY... Olha eu colocando os pezinhos pra fora. Recomendo demais esse passeio", escreveu a cantora, na legenda da postagem.

No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi o comentário deixado pela mãe da artista, Darlin Ferratry, dando um puxão de orelha virtual na filha. "Garota levada da breca, te pego quando você chegar aqui em casa para levar umas palmadinhas. Lexa, por que você ama colocar sua mãe em desespero aqui?", escreveu a rainha de bateria do Império Serrano.

