Arlindo Cruz e o irmão, o compositor Acyr MarquesReprodução/Facebook

Publicado 01/03/2023 18:57 | Atualizado 02/03/2023 08:18

Rio - A família de Arlindo Cruz divulgou uma carta aberta, nesta terça-feira, em defesa do sambista de 64 anos após a mulher do cantor, Babi Cruz, de 61, assumir um novo namoro . O documento foi publicado pelo perfil do compositor Acyr Marques, irmão do artista, no Facebook. Acyr morreu aos 65 anos, em abril de 2019. Os administradores de suas redes sociais pediram mais respeito a Arlindo Cruz, que foi homenageado no Carnaval deste ano com o enredo do Império Serrano, escola rebaixada para a Série Ouro.

"O tempo passa para todos nós, e de um artista, com o passar do tempo, só sobram duas coisas: sua obra e sua memória. Sobre a obra de Arlindo Cruz não há o que falar. O poeta popular Arlindo Domingos da Cruz Filho fez de si o eu-lírico da história do povo", inicia o texto.

Em seguida, a postagem destacou a trajetória do cantor, que dedicou inúmeras canções à sua vivência como um homem preto criado no subúrbio carioca. "Arlindo Cruz, o poeta, foi aquele que decidiu seguir na carreira e dedicar sua mente e criatividade pra falar da maior coisa que ele conhecia na vida: o povo. Contar essas histórias não é só pegar um banjo e cantar. É elevar o povo ao seu mais alto nível", afirma a carta.

"Mas Arlindo é e sempre foi só um homem. Um homem cheio de defeitos e erros na história, como muitos de nós. Aqueles que apontam seus erros não tiveram a oportunidade de olhar para os seus também? Será que não é justo que aqueles que apontam o álcool, a boemia e as drogas como o problema não possam falar dos seus próprios problemas também?", questiona a nota assinada pela família do artista.

"Tudo o que pedimos é respeito. Tanto dos fãs quanto das pessoas mais próximas. Não é justo que a grandeza de um artista seja resumida à versão de uma história nos tabloides de jornal. Desse grande poeta, lutamos pra preservar a vida, a obra e a memória. E assim, ele sempre vai viver seu grande amor pelo povo: nos braços da batucada", finaliza.

Recentemente, Babi Cruz revelou que está namorando André Caetano, que conheceu durante as eleições de 2022, quando concorreu a uma vaga como deputada federal no Rio. Nesta terça-feira, a mãe de Arlindinho e Flora explicou que decidiu se entregar ao amor novamente após saber que o quadro do marido, que sofreu um AVC, em 2017, era irreversível, citou as críticas que tem recebido e deixou claro que continuará cuidando do sambista com todo amor e carinho.

"Não desejo ao meu pior inimigo, se é que os tenho, tudo o que passei nesses últimos anos, fui ao fundo do poço e lá me revitalizei para seguir adiante. Diante disso, não posso admitir ser tratada como vilã, pois em nenhum momento, desrespeitei, denegri, maculei, constrangi a imagem do Arlindo, dos meus filhos, netos, amigos e fãs. Nada do que aconteceu ou acontecerá na minha vida, me impedirá de cuidar com todo amor e carinho da saúde do Arlindo, assim como sempre fiz. Todos os que convivem comigo têm a total ciência que a prioridade da minha vida é a saúde dele e sempre será", declarou.

Babi e Arlindo são casados há 10 anos, mas já estão juntos há 37. Em maio do ano passado, o casal renovou os votos de casamento com a benção de um padre, um pastor evangélico, um dirigente do budismo, um babalorixá e uma ministra da igreja messiânica.

O sambista Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. Desde então, o artista já passou por 17 cirurgias, cinco delas na cabeça, e ficou com algumas sequelas. Apesar de não falar e não andar, ele reage quando exposto a suas músicas e filmes favoritos.

Neste Carnaval, o cantor e compositor desfilou pelo Império Serrano, escola que o homenageou, na Marquês de Sapucaí. Ele teve o acompanhamento de uma equipe médica durante o desfile.