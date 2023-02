Babi Cruz confirma namoro com André Caetano, que conheceu nas eleições - Reprodução

Babi Cruz confirma namoro com André Caetano, que conheceu nas eleições

Publicado 24/02/2023 08:37

Rio - Babi Cruz, de 61 anos, mulher do sambista Arlindo Cruz, de 64, está namorando. Ela contou em entrevista a colunista Fábia Oliveira, do "Em Off", que conheceu André Caetano durante as eleições de 2022, quando concorreu a uma vaga como deputada federal no Rio.

"Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", disse.

O sambista Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. O artista passou por várias cirurgias e ficou com algumas sequelas. Apesar de não falar e não andar, ele reage quando exposto a suas músicas e filmes favoritos. Neste Carnaval, Arlindo desfilou pelo Império Serrano, escola que o homenageou, na Marquês de Sapucaí. Ele teve o acompanhamento de uma equipe médica durante o desfile.

Arlindo Cruz e Babi Cruz são casados há 10 anos, mas já estão juntos há mais de 35. O casal tem dois filhos: Arlindinho e Flora. Em maio do ano passado, Babi e Arlindo renovaram os votos de casamento com a benção de um padre, um pastor evangélico, um dirigente do budismo, um babalorixá e uma ministra da igreja messiânica.