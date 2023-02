Luciana Gimenez posta cliques de biquíni e se declara ao Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2023 21:29

Rio - Luciana Gimenez abriu o álbum de fotos de sua estadia no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, ao se declarar para a Cidade Maravilhosa. Após prestigiar os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí , a apresentadora fez uma postagem no Instagram em que descreveu as boas lembranças que tem da capital fluminense.

"Como já cantava Tim Maia: 'Do Leme ao Pontal, não há nada igual'. E eu amo meu Rio, aqui sempre vivo os melhores momentos, tenho as melhores risadas e conheço as melhores pessoas. Estar aqui mais uma vez é um imenso prazer, mesmo viajando muito, o Rio de Janeiro sempre terá um lugar especial no meu coração", escreveu a famosa, que também foi vista passeando de muletas pela orla de Ipanema , na Zona Sul da cidade.

Para quem não lembra, Luciana Gimenez passou por uma cirurgia de emergência, em janeiro deste ano, após se acidentar enquanto esquiava em Aspen, no estado americano do Colorado. A apresentadora do "Superpop" teve a perna esquerda imobilizada após fraturar o membro em quatro lugares diferentes. De acordo com a assessoria de imprensa da artista, Luciana estava em alta velocidade, em uma pista mais íngreme quando aconteceu o acidente.