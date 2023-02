William Bonner é visto em shopping no Rio após passar por cirurgia

Rio - William Bonner foi visto, nesta quinta-feira, enquanto passeava sozinho por um shopping localizado na Zona Sul do Rio. O apresentador do "Jornal Nacional", da TV Globo, aproveitou a pouca movimentação no estabelecimento para visitar uma loja de ternos e sapatos.

O jornalista retomou seu lugar na bancada do "Jornal Nacional" na noite desta quarta-feira, depois de ficar alguns dias afastado após passar por uma cirurgia. No último domingo, Bonner usou as redes sociais para desmentir os boatos de que teria sido internado às pressas, além de contar detalhes do procedimento.

"Ninguém me procurou pra verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques. Se tivessem feito isso, saberiam que no dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem, mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria", declarou.

