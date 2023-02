Dilsinho desabafa com fãs sobre rotina intensa de shows - Reprodução / Instagram

Dilsinho desabafa com fãs sobre rotina intensa de showsReprodução / Instagram

Publicado 23/02/2023 13:21

Rio - Dilsinho usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para desabafar com os fãs a respeito do esgotamento físico após uma rotina intensa de shows. No Instagram, o cantor, que precisou dar conta de uma agenda lotada durante os dois primeiros meses do ano, admitiu que precisa descansar mais.

fotogaleria

"O Carnaval esse ano foi intenso, não só pelas circunstâncias normais, mas já venho de viagens a Portugal, Angola, e direto na agenda de Carnaval. São mais de 20 dias praticamente sem dormir, longe de casa, da minha família, comendo quando dá. Confesso que não é fácil, mas também ninguém falou que seria", contou via stories.

"Quando comecei tinha 13 anos de idade e eu já tinha um propósito, nunca deixei que nada me tirasse da caminhada e espero que Deus me dê forças para seguir. Que seja feita a tua vontade, amém!", continuou ele, que por fim, afirmou que precisa se resguardar. "Espero que Deus me dê forças para seguir. Que seja feita a tua vontade, amém!", concluiu.