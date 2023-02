Alexandre Mortágua diz que ficou incomunicável após ter celular furtado - Reprodução

Alexandre Mortágua diz que ficou incomunicável após ter celular furtadoReprodução

Publicado 23/02/2023 12:01 | Atualizado 23/02/2023 12:09

Rio - Alexandre Mortágua, de 28 anos, filho do ex-jogador Edmundo e Cristina Mortágua, foi dado como desaparecido pela mãe, mas contou em entrevista a "Marie Claire" que estava sem celular após ter sido furtado. "Estou bem! Fui furtado na segunda-feira, no Charanga do França, fiquei sem celular, sem RG, o cartão do banco. Fiquei de segunda, às 13h, até ontem, às 16h, sem telefone. Um amigo conseguiu falar com a minha mãe na terça e avisou que eu estava bem e tinha sido furtado. Sempre estive bem", disse Alexandre para a revista.

Na quarta, Cristina Mortágua fez uma postagem nas redes sociais dizendo que o filho estava desaparecido há cinco dias. "Hoje depois de cinco dias do nosso filho sumido, pedi ajuda de novo pois ele obedece mais ao pai, deixei recado com a irmã, o pai visualizou e ignorou. Carreguei a educação do meu filho com muito orgulho sozinha, mas não sabia que essa falta de apoio paterna na responsabilidade da educação dele e as manipulações financeiras que tem o transtorno narcisista, pudessem me levar ao extremo de uma exaustão mental é uma depressão que levou quase três anos para começar a melhorar. Chega, não aguento mais, não vou passar pano pra macho escroto. Não acabou ainda", escreveu na ocasião.