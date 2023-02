Jade Picon se diverte na praia ao lado do irmão, Leo

Rio - Jade Picon contou com uma companhia ilustre em sua aula de futevôlei, na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira. A atriz de "Travessia" recebeu o irmão, Leo Picon, com que se divertiu no local.

Jade e Leo moram em São Paulo. A influenciadora digital está no Rio temporariamente por conta das gravações da novela "Travessia", de Gloria Perez, em que interpreta a personagem Chiara. Leo veio visitar a irmã e aproveitou para acompanhá-la em um de seus treinos. Depois, os dois deram um mergulho no mar para se refrescar.

Relatar erro