Ex-BBB Camilla de LucasReprodução/Instagram

Publicado 23/02/2023 17:24

Rio - Camilla de Lucas usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para se manifestar a respeito de uma declaração polêmica de Biah Rodrigues, mulher do cantor Sorocaba. Em postagem no Twitter, a ex-BBB detonou o posicionamento da influenciadora, que afirmou ser "submissa" ao marido enquanto criticava a capa de uma revista em que a cantora Rihanna aparece puxando o namorado, A$AP Rocky, pela mão e o rapper segura o filho do casal no colo.

"Eu não estou acreditando que estão criticando a capa da Rihanna com o A$AP só porque ele é homem e tá segurando a criança no colo, e ela, mulher, (está) puxando ele. Estão falando de inversão de valores", começou a vice-campeã do "BBB 21", que ainda acrescentou: "De onde eu vim, pra meu pai ser o que é, é porque minha mãe era f*da! Vocês são loucos", disparou ela.

Em seguida, Camilla ainda apontou o preconceito racial na declaração de Biah, apesar de não citar nomes em seus tweets: "Eu acho que o que faz esse povo achar estranho é porque é a Rihanna. Uma mulher preta, empresária, rica, poderosa conduzindo um homem. Porque, antes, nunca vi ninguém reclamando de um cara branco segurando bebê. Era considerado fofo. Agora, na vez dela, estão usando até a Bíblia. Oh, Deus!", declarou a influencer.