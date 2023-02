Juliette lamentou morte da avó, Dona Maria - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2023 15:26

Rio - Juliette usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para comunicar a morte da avó, Dona Maria. A cantora e campeã do "Big Brother Brasil 21" realizou uma série de postagens no Instagram Stories para homenagear a familiar.

Hoje o céu vai ficar mais bonito e alegre. Ela foi força, amor e coragem. Descanse em paz, vovó", escreveu a ex-BBB. Os vídeos foram acompanhados da música "Dona Cila", de Maria Gadú.

Fãs de Juliette se mobilizaram e publicaram diversas mensagens de apoio à artista. No Twitter, a palavra "Descanse" alcançou o trending topics. "Desejamos força à Juliette e todos os familiares neste momento de dor e despedida. Que os momentos bons nunca sejam esquecidos. Descanse em paz, Dona Maria", publicou uma central de fãs da cantora.