Eliezer e Viih Tube na aula de amamentaçãoReprodução / Instagram

Publicado 23/02/2023 12:54 | Atualizado 23/02/2023 13:07

Rio - O ex-BBB Eliezer, de 33 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para responder críticas recebidas após compartilhar momentos do curso de amamentação que tem frequentado com a namorada, Viih Tube, de 22. No Instagram, o influenciador, que está à espera da primeira filha com a youtuber, desabafou sobre as ofensas recebidas e refletiu sobre a importância da informação para uma gravidez mais "tranquila".

"Sabe uma coisa legal falar? Se você já é mamãe e está tendo problemas com a amamentação, acho que essa informação quase ninguém tem, mas se você não tiver dinheiro para pagar o curso ou consultoria de amamentação, o SUS disponibiliza de forma gratuita nas unidades básicas de saúde e nos bancos de leite humano. Vi muitos comentários maldosos falando que é frescura, que só ricos têm, é mentira", iniciou Eliezer em um vídeo.

"Desde o começo da gestação, eu e a Viih estamos fazendo cursos, sim, porque somos pais de primeira viagem. Quanto maior número de informação tivermos, nos sentimos mais seguros. Isso não diminui ninguém, não faz menos mãe ou menos pai. Eu faço workshops de paternidade, escuto podcasts, nós lemos livros. Boa parte da gente não andar na frente no Brasil é por causa disso, das pessoas não quererem ter informação. É mais fácil xingar, dizer que a gente é ridículo, gosta de holofote, do que se orientar", afirmou o ex-brother, que será pai de uma menina, chamada Lua.

Por fim, Eliezer ressaltou a importância de se manter informado para ter um pós-parto menos difícil. "Com informação a gente anda pra frente. Pode ser mais fácil, uma gravidez mais leve. Por que esperar o bico do peito da Viih rachar e sangrar, ela sentir dor, se existe a possibilidade de evitar?", questionou ele aos seguidores.