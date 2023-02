Gloria Groove grava clipe em comunidade do Rio

Rio - Gloria Groove, de 28 anos, gravou cenas de seu novo trabalho no Vidigal, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira. O cantor Biel do Furduncinho, do hit 'Ai Preto', ao lado de L7nnon, também participou das filmagens. Para a ocasião, a cantora apostou em um macacão coladinho e óculos na cabeça. A presença da artista, claro, causou o maior furor na comunidade. Simpática, a drag queen, que andou de mototáxi pelas ruas do local, fez questão de posar para fotos com seus admiradores.

Nesta manhã, Gloria disse, através do Instagram, que vai tirar uns dias de descanso após a rotina intensa de trabalho. "Ufa, Carnaval concluído com sucesso. Agora é play nas férias com ele", escreveu a artista na legenda de um vídeo em que aparece ao lado do namorado, Pedro Lopes.

