Lore Improta desfilou como musa da Viradouro - Reprodução/Instagram/Leo Franco

Publicado 23/02/2023 20:03

Rio - Lorena Improta usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para contar um perrengue que enfrentou ao desfilar como musa da Unidos do Viradouro, na Marquês de Sapucaí, na última segunda-feira. Mesmo depois de brilhar no Sambódromo, a mulher de Leo Santana revelou que estava prestes a cair no choro durante a festa por causa de um detalhe que os foliões não viram.

Em postagem nos Stories do Instagram, a dançarina mostrou as costas e os pés cheios de hematomas após uma sessão de fotos com a fantasia que vestiu e explicou: "A gente (tirou) foto pra ver aonde tinha machucado pra, no dia do desfile, tentar amaciar com curativo. Só que, no caminho para a concentração, todos os curativos caíram do bolso da minha assessora. Quase chorei de nervoso porque não conseguimos proteger bem o meu pé", revelou Lore, que é mãe de Liz, de 1 ano.

Mais tarde, a influenciadora digital contou que está mais otimista para retornar à Avenida no Desfile das Campeãs, após a Viradouro ficar em segundo lugar no Grupo Especial, atrás apenas da Imperatriz Leopoldinense. "Acho que sábado vai ser melhor para mim porque eu desfilei cansada por causa desta maratona de Carnaval, sem dormir vários dias fazendo trio aqui, compromissos de camarote", relatou.

"Cheguei lá sem dormir um dia e outras noites sem dormir direito. Senti uma fadiga muito grande. Agora tenho três notes para dormir e vou conseguir estar melhor na Sapucaí", garantiu a famosa, que representou "a sedução do ouro" no desfile da agremiação que trouxe um enredo sobre a história de Rosa Maria Egipcíaca", desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon.