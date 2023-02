Titi Müller expôs liminar que a impede de falar sobre paternidade de Tomás Bertoni, de quem se separou em 2021 - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2023 19:42 | Atualizado 24/02/2023 07:43

Rio - Titi Müller, de 36 anos, divulgou um comunicado através de sua assessoria de imprensa, nesta quinta-feira, expondo uma liminar que a impede de falar sobre o processo que move contra o ex-marido, Tomás Bertoni, 32, com quem é mãe de Benjamin, 2. A nota publicada no Instagram da apresentadora revela que a apresentadora foi vítima de violência física e psicológica durante a gravidez, em 2020.

"Por força de uma liminar que prevê pena de multa, a apresentadora Titi Müller está restrita em seu direito de se manifestar a respeito das sete ações que correm na Justiça entre as partes. Um novo recurso contra essa decisão anticonstitucional será pedido pelas advogadas que a representam", inicia o documento.

Em seguida, a nota também alega que Titi evitou entrar com o processo até poucos dias antes de anunciar o fim do casamento com Tomás: "O receio de que o caso se tornasse público, agravando a já conturbada relação com o pai de seu filho, fez com que ela evitasse a denúncia formal até o limite de suas forças e de sua segurança, o que ocorreu em 5 de agosto de 2021. Uma medida protetiva concedida pela Justiça para garantir sua integridade está em vigor desde 13 de fevereiro de 2023".

"Com 15 anos de uma carreira que engloba as mais diversas temáticas contemporâneas na TV e nas redes sociais, de comportamento e política a música e viagens, Titi está tolhida de abordar publicamente o assunto mais presente e relevante em sua vida atual: a maternidade. Uma violação de direito que extrapola sua condição de comunicadora e atinge a todas as mulheres e mães", finaliza o comunicado.

Na última sexta-feira, a apresentadora comunicou seu desligamento do Multishow, canal pago da Rede Globo onde trabalhou por 10 anos. Atualmente, Titi namora o empresário Gentil Nascimento.

O pronunciamento veio após uma reportagem do "Estudio i", da GloboNews, expor detalhes da briga judicial entre Titi Müller e Tomás Bertoni, que faz parte da banda de rock Scalene. De acordo a matéria, o músico admitiu ter submetido a ex-mulher à violência psicológica, verbal e física, com a condição de que a confissão ficasse sob sigilo durante 15 anos.

No último dia 15, Titi participou do videocast "Desculpa qualquer coisa", apresentado por Tati Bernardi, em que falou sobre a liminar, instituída em setembro de 2022, que a proíbe de falar sobre o ex-marido e seus familiares publicamente. Procurada pelo DIA, a defesa da jornalista explicou que a ação impede Titi de falar sobre "a paternidade do Tomás e a família dele", além de enfatizar que "o processo corre em sigilo". A advogada Ana Carolina Fleury também contou que a apresentadora "ainda não sofreu" nenhuma multa pelas declarações que fez desde que o videocast foi ao ar.



Já Tomás Bertoni foi aos Stories do Instagram para se manifestar sobre o caso: "O processo de separação de um casal com filho jamais deveria ser espetacularizado. Términos de ciclos e acertos de rotinas podem ser complexos, mas jamais deveriam se sobrepor à privacidade e à boa relação do pai e da mãe com o próprio filho. Antes de mais nada, é desrespeitoso com ele. Dito isso, desde o início do processo de separação, mesmo diante de ataques e retaliações feitos nas esferas públicas e privadas, optei pelo caminho da conversa e do alinhamento de forma pessoal e no particular", declarou o músico.

Além disso, o artista ainda se defendeu das acusações e responsabilizou a reportagem por levar "o debate para um campo de suposições, caindo em um lugar que não confere com a veracidade dos fatos e do caso". "A própria investigação tem demonstrado, em todas as etapas, que as alegações de violência não correspondem à verdade", afirmou ele.

"Sou plenamente presente na rotina do nosso filho em todas as frentes e esferas, do âmbito escolar a consultas médicas, de passeios a viagens, algo que faço com amor e tenho como prioridade (e não por alguma determinação judicial ou combinado)", continuou Tomás. Ele também garantiu que a liminar "não silencia" Titi ou proíbe a apresentadora de falar sobre sua maternidade. "Apenas impede ataques a mim e minha família e, principalmente, busca proteger minha paternidade", escreveu.

Por fim, Tomás acusou a ex-mulher de ter "comportamentos inadmissíveis" durante a separação do ex-casal, citando atitudes "que foram de chantagem, ameaças e agressões à invasão de propriedade". De acordo com o artista, as ações de Titi teriam tornado "o caminho judicial como o único possível para garantir um meio, no mínimo, pacífico para que a paternidade e a maternidade sejam exercidas em prol da criança e não em prol de curtidas, compartilhamentos e engajamento".