Preta GilReprodução do Instagram

Publicado 23/02/2023 20:54

Rio - Preta Gil compartilhou um vídeo, nesta quinta-feira, em que colecionou registros das homenagens que recebeu no Carnaval deste ano. Longe da folia para tratar um câncer no intestino, a cantora de 48 anos foi citada nos blocos de artistas como Ivete Sangalo, Ludmilla e Luísa Sonza. Em postagem no Instagram, a empresária agradeceu o carinho das colegas com uma reflexão emocionante.

fotogaleria

"Uma das maiores reflexões que tenho feito desde o meu diagnóstico do câncer, e principalmente quando recebo esse amor todo que tenho recebido, é que sou muito abençoada!!! Eu me pergunto: eu mereço todo esse amor? E penso que sim!!! Ele é a resposta de um amor que joguei no mundo, nas pessoas e ele tem se materializado da maneira mais linda!!! Todas essas homenagens que recebi são o cristal desse amor e sim, eu as recebo sim e mereço sim!! Eu amo vocês", escreveu a filha de Gilberto Gil, na legenda da publicação.

Em janeiro deste ano, Preta Gil revelou ter sido diagnosticada com um adenocarcinoma no intestino, após ser internada em um hospital do Rio com fortes dores abdominais. A cantora iniciou o tratamento contra a doença, que afeta glândulas do corpo, no mesmo mês, o que motivou o cancelamento de todas as suas atividades no Carnaval 2023.



Confira: