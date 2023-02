Lexa - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2023 23:00

São Paulo - Lexa foi surpreendida com uma festa organizada pela família e amigos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (22), quando completou 28 anos. Em vídeo compartilhado nesta quinta-feira (23), a cantora agradeceu emocionada pela homenagem e a presença de todos.



“Meu aniversário foi leve e gostoso, só família e equipe. E pra fechar com chave de ouro show do meu amigo que tira muita onda”, comemorou a cantora revelando a apresentação de Suel, com participação de Matheusinho na festa.

A publicação da cantora ainda chamou a atenção por um fator inusitado, ela publicou um vídeo com momentos da festa e uma trilha sonora não indicada para todas as idades. “Gente eu só ouvi a música completa agora. chocada, mas não vou apagar não.”, desculpou-se Lexa.

Não foi apenas em Angra que o aniversário da cantora foi comemorado. Em Curicica, dentro do “BBB 23”, MC Guimê também se lembrou da esposa. O cantor reuniu os brothers e sisters para cantarem "parabéns" para a cantora que completa 28 anos. Lexa se emocionou com a homenagem.