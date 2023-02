Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, curte dia de sol em praia do Rio

Rio - Irmã do jogador Gabigol, Dhiovanna Barbosa aproveitou o dia ensolarado desta quinta-feira para ir à praia. A fotógrafa de 21 anos esteve nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na companhia de uma amiga. Na ocasião, ela esbanjou estilo ao usar um biquíni preto cavado combinado com uma calça de crochê branca. A morena também chamou atenção no local devido sua beleza e boa forma.

Recentemente, em seu Instagram, Dhiovanna contou como lida com as críticas que recebe dos internautas. "Não lido. Em certos casos que responde alguém ou falo algo é porque também não sou otária e nem obrigada a ver gente falando merd* para mim o tempo inteiro calada. Não existe essa de 'você tem que aceitar e entender', porque não, eu não tenho. Ninguém tem".

