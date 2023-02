Fiorella Mattheis - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2023 16:12

Rio - Fiorella Mattheis usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar um desabafo com seus seguidores. Grávida de nove meses, a atriz de 35 anos foi sincera ao comentar sua rotina de trabalho na expectativa pelo nascimento do primeiro filho, fruto do casamento com Roberto Marinho Neto.

"Eu hoje acordei exausta, não aguentando mais. Daí, me convenci a fazer minha caminhada de 30 minutos, peguei um solzinho depois e já tava chegando na hora do primeiro call do dia e eu sem cabeça alguma pra trabalhar e me questionando: precisa mesmo trabalhar grávida de 39 (semanas em idade gestacional)?", iniciou a artista.

Dona de uma empresa de moda circular, Fiorella expôs a resposta que encontrou para seu questionamento: "A resposta é simples: quando você é dona do seu próprio negócio, você sabe das necessidades dele... fui pro call do sofá mesmo, perninhas pra cima e, em 5 minutos, meu humor já estava muito melhor, a barriga não tava mais tão pesada e eu me sentindo feliz", contou a empresária.

Em seguida, a atriz finalizou o relato deixando um conselho para mulheres que também estão nos últimos dias de gestação. "Essa reta final é uma eternidade e tem muita expectativa.... Como é importante ocupar esse tempo com coisas que você gosta e te façam bem, seja lá o que for!", declarou Fiorella.