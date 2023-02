Deborah Secco registra ida à praia com a família após desfilar com o Salgueiro na Sapucaí - Reprodução/Instagram

Deborah Secco registra ida à praia com a família após desfilar com o Salgueiro na SapucaíReprodução/Instagram

Publicado 23/02/2023 15:31

Rio - Deborah Secco impressionou os seguidores, nesta quinta-feira, ao surgir de biquíni preto em foto publicada nos Stories do Instagram. A atriz de 43 anos compartilhou registros da ida à praia com o marido, Hugo Moura, de 32, e a filha, Maria Flor, 7. Deitada em uma canga estendida na areia, a artista renovou o bronzeado enquanto ostentava o corpão em forma.

"Em recuperação", declarou a global, após desfilar pela Marquês de Sapucaí como madrinha da Acadêmicos do Salgueiro, escola de samba que tem Viviane Araújo com o rainha de bateria. "Que saudade que eu tava do Sol", completou ela, que também foi musa de um dos camarotes do Sambódromo.

Na noite do último domingo, Deborah usou uma fantasia bem ousada, com um biquíni bem cavado e fio-dental. Este ano, o Salgueiro apresentou o enredo "Delírios de um paraíso vermelho", ficando em 7º lugar após a apuração das notas, realizada nesta quinta-feira. Em entrevista ao DIA, Deborah disse estar com o "coração quentinho" depois da passagem da agremiação pela Avenida.