Márcio Garcia comemora 20 anos de casamento com a mulher, Andrea - Reprodução / Instagram

Márcio Garcia comemora 20 anos de casamento com a mulher, AndreaReprodução / Instagram

Publicado 23/02/2023 11:50

Rio - Márcio Garcia, de 52 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para celebrar os 20 anos de união com a mulher, a nutricionista Andrea Santa Rosa, de 44. No Instagram, o ator e apresentador escreveu um longo texto em homenagem à amada e garantiu elogios dos fãs.

fotogaleria

"Há 20 anos deste mesmo dia dissemos sim! Juramos que ficaríamos juntos para sempre, na alegria e na tristeza e aqui estamos. Somos felizes sim, mas nem tudo são flores. Há momentos maravilhosos, claro, mas alguns nem tanto! O que importa é que aqui estamos nós, juntos! Casamento é isso! Um compromisso sagrado onde o amor é fundamental, mas sem a cumplicidade e a parceira não se sustenta!", iniciou o artista, que com Andrea, tem quatro filhos: Pedro, de 19 anos; Nina, de 17; Felipe, de 14 e João, de 8.

"Meu conselho para quem quer passar dos 20 anos, como nós, é nutrir o amor todo dia, se possível mais de uma vez por dia e, principalmente, é saber superar os problemas e as crises com respeito, muito diálogo e com mais amor… Parabéns e obrigado, Andrea! Que venham muitos mais… Bodas de porcelana", finalizou Márcio.

"Você pode sim dar conselhos porque sabe nutrir muito bem o nosso amor. Te amo para sempre", respondeu Andrea na publicação do marido.

Nos comentários do post, outros internautas também aproveitaram para elogiar o casal. "Vocês são lindos! Em um mundo de relacionamentos tão líquidos e fáceis, vocês são inspiração!", afirmou uma fã. "Parabéns ao lindo casal!", disse uma internauta. "Casal exemplo!", pontuou outra.