Selena Gomez fala sobre motivo de sua ’solteirice’Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2023 10:59 | Atualizado 23/02/2023 11:00

Rio - Selena Gomez, de 30 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para comentar o motivo de sua solteirice. No Tik Tok, a atriz e cantora norte-americana dublou um áudio bem-humorado, que falava sobre a dificuldade de seguir o "passo a passo" para conquistar um novo romance.

"Gente, eu descobri o motivo de estar solteira. Aparentemente, você tem que sair e conhecer pessoas. Tipo, você realmente tem que sair e falar com elas... Vai ser um 'não' para mim", encenou a artista, fazendo caras e bocas.

Selena não assume um relacionamento publicamente desde 2018, após o fim de sua relação conturbada com o cantor Justin Bieber. Os dois começaram a se relacionar em 2012 e tiveram um namoro permeado por inúmeros términos, acusações de traições e abusos psicológicos.

Em seu documentário "My Mind and Me", para Apple TV+, a cantora admitiu que foi extremamente difícil conseguir romper com Justin, mas afirmou que isto foi a melhor coisa que lhe aconteceu. "Eu sinto que tive que passar pela pior quebra de coração de todos os tempos e tinha que esquecer tudo do nada, foi muito confuso. Mas eu penso que precisava acontecer e que, no final, foi a melhor coisa que aconteceu comigo", ponderou.

Veja o vídeo