Arthur Picoli vai estrear na Sapucaí com a Portela no Carnaval 2023Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2023 22:13 | Atualizado 22/02/2023 22:17

Rio - A assessoria de imprensa do ex-BBB Arthur Picoli divulgou um comunicado, nesta quarta-feira, explicando a ausência do influenciador no desfile da Portela, na noite de segunda-feira. A nota publicada nos Stories do Instagram informa que o crossfiteiro foi diagnosticado com dengue e, por isso, não pôde estrear na Marquês de Sapucaí junto com a escola, que ficou no 10º lugar do Grupo Especial carioca.

"Informamos que o cancelamento da participação do influencer Arthur Picoli no desfile da escola de samba Portela, foi cancelado por motivos de saúde. No último sábado, 18 de fevereiro de 2023, o influenciador digital se sentiu mal, foi diagnosticado com 'Dengue' e foi recomendado repouso absoluto. Ressaltamos que o influencer está bem e segue em recuperação", diz a postagem.

O ex-participante do "BBB 21" também se pronunciou sobre a situação: "Uma semana doente já, meu irmão... Que bagulho horrível", lamentou Arthur, ao compartilhar uma foto se recuperando em casa. No Twitter, o famoso explicou o motivo de não ter dado detalhes de sua ausência anteriormente. "Dias em repouso, abrindo mão de compromisso. Vocês sabem como a cabeça aqui é ansiosa e o quanto de pessoas veio me procurar por respostas, e eu simplesmente não queria falar sobre", declarou.

No último domingo, Arthur já havia revelado que não poderia participar do desfilado por motivos de saúde, apesar de não ter comentado o diagnóstico recebido no dia anterior. "Todos esperávamos que me recuperasse prontamente, mas o médico vetou a minha participação no desfile de amanhã. Minha imunidade tá extremamente baixa", escreveu o ex-affair de Carla Diaz.