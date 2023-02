Deborah Bloch aparece com filho curtindo o carnaval - Reprodução Internet

Deborah Bloch aparece com filho curtindo o carnavalReprodução Internet

Publicado 22/02/2023 21:51

Rio - Debora Bloch compartilhou em seu Instagram, nesta quarta-feira (22), um clique ao lado de seu filho no Carnaval carioca. Aos 26 anos, o designer de games, Hugo Anquier surpreendeu os fãs da mãe com seu tamanho e arrancou elogios do público.

fotogaleria

Hugo é filho da atriz com o chef e apresentador francês Olivier Anquier, o casal foi casado por sete anos, e o fruto do relacionamento aproveitou o feriado do carnaval no Brasil, ao lado da mãe. Nos comentários, fãs e seguidores comentaram a altura do pequeno e elogiaram a família com recados como: "Mulher, o que você deu pra esse menino crescer?", "Como ele é grande!", "Seu filho é bem grande e bonito!" e "Coisa mais linda mãe e filho juntinhos no carnaval. Muito massa!"