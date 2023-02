Antonia Fontenelle comentou o título da Imperatriz Leopoldinense - Reprodução Internet

Publicado 22/02/2023 19:45

fotogaleria

Afirmando que merece receber um pix pelo prêmio da verde e branco, Antonia disse em seu Story: "Gente, estou vendo aqui a apuração e meus amigos já começaram a me escrever, falando 'se prepara para pedir o pix pois você vai dar o título para a Imperatriz'. Gente, não estou querendo polemizar, mas é que faltando um mês o povo acordou e botou para quebrar. Realmente, vocês não acham que mereço o pix, não?"

E continuou: "Uma amiga minha me mandou o vídeo do carnavalesco de lá falando 'vamos mostrar para essa senhora do que a gente é capaz na avenida'. Eu amei isso, deve ter mostrado, né, em primeiro lugar a Imperatriz. A não, meus amores. Eu mereço um pix, por favor"

Em seguida, Antonia compartilhou prints de mensagens que recebeu de amigos e seguidores afirmando que: ela levantou uma escola e a primeira dama com a sua voz. Nas imagens, escreveu complementando: "Um pouco do que está acontecendo agora no meu WhatsApp, direct, telefone, email... Qual o nome do filme? 'O poder de uma voz' breve em um cinema próximo a você". Após a polêmica, a influenciadora perdeu o credenciamento e não compareceu ao Sambódromo para acompanhar os desfiles.