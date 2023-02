Jessilane Alves está namorando a produtora Sté Frick - Reprodução Internet

Jessilane Alves está namorando a produtora Sté FrickReprodução Internet

Publicado 22/02/2023 14:31

Rio - A ex-BBB Jessilane Alves contou no Instagram, nesta quarta-feira, que está namorando a produtora Sté Frick. Em uma longa declaração de amor nas redes sociais, Jessi afirmou que sempre teve dificuldades para encontrar alguém com quem pudesse se relacionar e que tudo mudou quando conheceu Sté.

"Todas as vezes que abro a caixinha de pergunta aqui no insta, a pergunta que mais fazem é se eu estou solteira… Por muitas vezes eu deixei de responder essa pergunta ou levei ela pro lado cômico, porque sempre a resposta era a mesma! Sempre achei que relacionamento não era pra mim, porque em todas as tentativas, nunca senti que fosse possível encontrar alguém que seria feliz e me amaria na mesma intensidade que eu (que diga-se de passagem é imensa)", iniciou.

"E depois do turbilhão de emoções que foi passar pelo BBB comecei a achar que seria ainda mais difícil. Foi aí que te encontrei… um dos maiores presentes (literalmente) que a vida poderia me proporcionar. Você é a coisa mais linda da vida. É carinhosa, afetuosa, cuidadosa, com um dos maiores corações que já conheci! Eu faço um furacão acontecer em menos de um minutos e você com um simples toque, olhar me acalma e equilibra. Que encontro gostoso. Eu te amo muito, muito mesmo!", finalizou.