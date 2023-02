Mariana Rios se afasta da folia no Carnaval - Reprodução Internet

Publicado 22/02/2023 20:13

Rio - Mariana Rios usou seu Instagram, nesta quarta-feira (22), para compartilhar com seus seguidores como escolheu passar o feriado do Carnaval deste ano. A atriz, que já desfilou árias vezes na Sapucaí, viajou para Porto e refletiu sobre se afastar da folia brasileira.

Na publicação, Mariana compartilhou um compilado de fotos suas e escreveu na legenda: "Já passei por inúmeros carnavais fazendo show, indo em festas, aproveitando todos os dias com grupos de amigos. Ja desfilei, fui rainha de bateria, perdi a conta de quantas vezes visitei os camarotes por aí espalhados no Brasil. Já cantei em trio elétrico, dancei muito na pipoca. Enfim! Eu realmente vivi vários momentos felizes, outros nem tanto, no carnaval. Confesso que de uns tempos pra cá, minha vontade de viajar na data ficou mais evidente. Aproveitar pra dar um tempo de tudo, já que a correria dos dias e do trabalho as vezes não permite. Mas esse ano conseguiu ser diferente de todos os outros. Pela primeira vez eu experimentei estar comigo. Somente! Sozinha! Precisava finalizar a escrita do meu segundo livro e não encontrava inspiração e tempo para tal. E quando percebi, a vida estava me direcionando exatamente pra esse caminho. Não criei resistência. E o trabalho que precisava ser feito, fluiu de uma maneira tão linda me trazendo um sentimento de plenitude e realização profunda. E no silêncio dos dias eu pude compreender que não importa a quantidade de pessoas que você tem a seu lado, o barulho da música, a viagem para o lugar perfeito, a festa animada, a casa cheia… se você verdadeiramente não se sente preenchido por dentro."

E continuou a reflexão: "Tudo é sobre nós mesmos no final. As coisas só passam a fazer sentido quando nos esvaímos afim de nos encontrar dentro da mais pura essência. E isso não tem hora nem lugar. Você simplesmente sente. Pra alguns chega mais rápido esse momento. Pra outros as vezes demora. Ou talvez eles não atendem quando chamados. As vezes é preciso silenciar para encontrar as respostas. Fechar os olhos para entender o propósito. Ser fiel a você. E como dizia Caio Fernando Abreu: 'Em um deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece a outra de imediato.' Completo dizendo que a alma mais especial que você precisa reconhecer nessa existência, é a sua! E esse encontro não tem preço!"

Nos comentários, a atriz recebeu o apoio de fãs, amigas e seguidoras que deixaram recados como: "Mari, você é inspiradora demais. Sorte a minha ter te conhecido. Você é um amuleto de sabedoria, espiritualidade, fé determinação...em alguns trechos me vi nesse texto, que lindo!", "Te conhecer mais, (e no fundo, foi você se mostrar mais por aqui) me fez tornar sua fã. Te admiro muito. É uma mulher inspiradora.", "Eu me identifico muito com esse momento que você está vivendo, o incrível que acontece naturalmente" e "Isso também é necessário. Tempo para nós."